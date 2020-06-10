ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июн — ПРАЙМ. Новые налоговые льготы получат камчатские предприниматели, пострадавшие от ситуации с распространением в России и мире новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона.

Отмечается, что депутаты приняли поправки в три закона Камчатского края в сфере налогообложения. Меры разработаны краевым правительством совместно с народными избранниками.

"Так, предпринимателям, которые сдают недвижимость в аренду под офисы или торговые точки, будет уменьшена сумма налога на имущество за 2020 год на сумму снижения (освобождения от уплаты) арендной платы арендаторам, деятельность которых приостановлена в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Также для для бизнеса, работающего в сфере пассажирского воздушного транспорта, будет снижена ставка транспортного налога на коэффициент 0,4, а владельцы транспортных средств, работающих на газе, будут и вовсе освобождены от транспортного налога.

Также расширен список видов деятельности, по которым предприниматели на упрощенной системе налогообложения в 2020 году получат льготную ставку: 1% – для выбравших объектом налогообложения доходы, 5% – для выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

"В этот список, помимо ранее утвержденных видов предпринимательства, признанных наиболее пострадавшими от ограничительных мер в связи с коронавирусной инфекцией, попали еще строительство зданий и инженерных сооружений, розничная торговля автотранспортными средствами, их деталями и принадлежностями, деятельность универсальных магазинов и другие", — добавили в пресс-службе.