МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 404, до 493 657, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 8 595 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – в 83 регионах, в том числе 34,8% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 493 657 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 1 195, Подмосковье — 735, в Санкт-Петербурге — 313.

Также выявлены новые случаи в Нижегородской области — 304, в Свердловской области — 284, в Воронежской области — 242.

За сутки в РФ выписаны 10 386 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 252 783 человека.

В России за сутки умерли 216 человек с COVID-19, за все время скончались 6 358, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.