БРЮССЕЛЬ, 10 июн /ПРАЙМ/, Мария Князева. Вакцина от COVID-19 может быть найдена через год-полтора, учитывая серьезные мировые усилия в этом направлении, говорится в экономическом прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Время, когда вакцина будет открыта, по сути, не определено, и, следовательно, время, когда вирус больше не будет представлять угрозы для жизни человека. На разработку и массовое производство новой вакцины может уйти от шести до семи лет. Тем не менее, вакцина для COVID-19 может быть разработана через 12-18 месяцев, учитывая экстраординарные глобальные усилия, предпринимаемые научным сообществом и фармацевтическими компаниями для достижения этой цели. Тем не менее, еще предстоит увидеть, как быстро вакцина может быть найдена и распространена", — говорится в документе.

ОЭСР отмечает, что ее новый экономический прогноз, представленный в среду, окутан исключительной степенью неопределенности из-за ситуации с распространением нового коронавируса по миру. Этот прогноз предлагает два одинаково вероятных сценария развития ситуации: в одном вторая вспышка распространения вируса происходит к концу этого года, а в другом второй волны удается избежать.

Согласно этому прогнозу, мировой ВВП в 2020 году может рухнуть на 6% при отсутствии второй волны коронавируса и на 7,6% — при ее наличии.