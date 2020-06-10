МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Решения о возможности проведения массовых мероприятий в Москве, а также посещения культурных и спортивных событий могут быть приняты в начале июля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Тем не менее, у нас еще остаются ограничения — ограничения, связанные с массовыми мероприятиями, посещение театров, кино, концертных залов, спортивных мероприятий. Эти решения, скорее всего, будут приняты в начале июля", — сообщил Собянин в среду на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.