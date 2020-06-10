МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ.Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АК "Алроса" в мае 2020 года в стоимостном выражении составил 40,1 миллиона долларов против 15,6 миллиона долларов месяцем ранее, следует из сообщения компании.

В том числе, общая стоимость реализованного алмазного сырья за отчетный месяц достигла 36,2 миллиона долларов, бриллиантов — 3,9 миллиона долларов. В мае 2019 года группа "Алроса" реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 266 миллионов долларов.

Всего за первые пять месяцев 2020 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции компании составили 959,9 миллиона долларов. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья — 930,6 миллиона долларов, бриллиантов — 29,3 миллиона долларов. Для сравнения: в январе-мае прошлого года "Алроса" продала алмазно-бриллиантовую продукцию на 1,589 миллиарда долларов.

По словам заместителя гендиректора "Алросы" Евгения Агуреева, несмотря на заметный прирост относительно апреля, результаты продаж в мае были ожидаемо низкими. При этом "Алроса", отметил он, продолжает придерживаться стратегии "price over volume", позволяя огранщикам, которые сейчас только возобновляют работу, сократить накопленные запасы сырья и готовой продукции.

"Нашим долгосрочным клиентам в мае, так же, как и до этого в апреле, была предоставлена возможность перенести предусмотренные контрактами закупки на более поздний период года. Такой же подход "Алроса" сохранила и для июньской торговой сессии. Отказ от "давления" на рынок призван помочь ускорить восстановление баланса спроса и предложения. По нашим оценкам, покупательская активность гранильного сектора начнется в середине третьего квартала", — приводятся в сообщении слова Агуреева.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах — на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в республике Якутия и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "Алросы" в 2019 году достиг 3,338 миллиарда долларов.