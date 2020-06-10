МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Совет директоров Банка России принял решение выпустить в этом году памятную монету, посвященную медицинским работникам, сообщается на сайте регулятора.

Номинал такой планируемой монеты из медно-никелевого сплава — 25 рублей, тираж — до 5 миллионов штук, в настоящее время идет работа над эскизом, который будет представлен позже, уточняет ЦБ.

"Месяцы ограничений из-за пандемии останутся в памяти людей надолго. Для большинства это будут просто воспоминания о времени, когда пришлось отказаться от привычного образа жизни, для кого-то — воспоминания о борьбе с болезнью. Выпуск монеты — это наш скромный вклад в сохранение памяти о мужестве, самоотверженности и настоящем подвиге врачей и медицинских работников. Мы восхищаемся их самоотдачей и любовью к своему делу и к людям, которых они спасали и продолжают спасать", — отметила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.