МОСКВА, 10 июн ПРАЙМ. Экспорт мороженого из РФ в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 11,4%, до 5,6 тысячи тонн, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"В первом квартале 2020 года из России экспортировано 5,6 тысячи тонн мороженого на сумму более 10 миллионов долларов, что на 11,4% выше показателя за аналогичный период 2019 года. Его поставки обеспечивают почти 20% общего объема экспорта молочной продукции в стоимостном выражении", — сообщается в пресс-релизе.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом поставки российского мороженого за рубеж выросли на 12%, до 22 тысяч тонн, в стоимостном выражении — на 12,5%, до 53,4 миллиона долларов. Продукция экспортировалась в 38 стран мира, среди них — Казахстан (36,6% от общего стоимостного объема), Монголия (10,4%), Украина (8,5%), Китай (6,9%) и Белоруссия (6,6%).

"Учитывая динамику экспорта мороженого, которая характеризуется устойчивым ростом поставок (среднегодовой прирост в 2015-2019 году — 14%), в краткосрочной перспективе Минсельхоз прогнозирует дальнейшее увеличение показателя – в среднем на 5-10% в год. Этому будут способствовать меры комплексной поддержки отечественных производителей молочной продукции в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК", — говорится в пресс-релизе.

Наиболее перспективным направлением для развития экспорта российского мороженого являются азиатские рынки, а наибольшей популярностью в странах-импортерах пользуется классический пломбир. Основной объем спроса и, соответственно, поставок приходится на самые жаркие месяцы – период с апреля по август, отмечают в Минсельхозе.