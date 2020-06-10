МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских сотовых операторов — Tele2 — в ответ на претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявляет, что предоставил в ведомство экономическое обоснование повышения тарифов, изучает претензии ФАС, надеется на конструктивный диалог.

Ранее в среду ФАС России сообщила, что потребовала от Tele2 отменить произведенное с 12 мая повышение тарифов на услуги связи, которое составило в среднем 10%. Ведомство отмечало, что операторы связи должны представлять в ФАС информацию об изменениях тарифов с обоснованиями, чего компания не сделала, также в службу поступило много обращений от абонентов оператора на эту тему. Служба выдала компании предупреждение, по которому ей надлежит привести тарифы на услуги связи к уровню, установленному до 12 мая, в течение 14 календарных дней с момента получения предупреждения.

"Tele2 проинформировала и предоставила экономическое обоснование в ФАС в соответствии с существующими процедурами, поэтому реакция регулятора нам непонятна". – заявили в компании РИА Новости.

"Мы получили предупреждение и разбираемся в сути претензии. Мы надеемся на конструктивный диалог с ФАС в разрешении этой ситуации", — добавили в Tele2.