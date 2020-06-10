ВАШИНГТОН, 10 июня (Dow Jones). Руководство Федеральной резервной системы США не прогнозирует повышения процентных ставок до конца 2022 года и намерено продолжать оказывать поддержку экономике, пострадавшей от ограничительных мер, принятых для сдерживания распространения коронавируса.

"Пандемия коронавируса будет оказывать сильное давление на экономический рост, инфляцию, занятость в краткосрочной перспективе и несет значительные риски для экономики в среднесрочной перспективе", — говорится в заявлении по итогам завершившегося в среду заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке.

Единственным изменением в политической позиции центрального банка стало объявление о намерении придерживаться нынешних темпов покупок казначейских и ипотечных облигаций, что, по сути, означает прекращение постепенного еженедельного сокращения объема таких покупок. На этой неделе ФРС потратит на казначейские облигации до 20 млрд долларов, а на облигации с ипотечным покрытием – 22,5 млрд долларов.

"В ближайшие месяцы ФРС будет увеличивать свой портфель (казначейских и ипотечных облигаций) как минимум текущими темпами, чтобы обеспечить гладкое функционирование рынка", — говорится в заявлении.

Улучшение ситуации на фондовом рынке и других финансовых рынках в заявлении объясняется мерами, принятыми руководством ФРС в последние месяцы для поддержания оборота кредитных средств в экономике.

"ФРС твердо намерена использовать все свои инструменты, делая все возможное и так долго, как это будет необходимо, чтобы сейчас предоставить какую-то помощь и обеспечить какую-то стабильность, чтобы поддержать восстановление, когда оно начнется, а также попытаться избежать долгосрочного ухудшения жизни людей из-за длительного пребывания в состоянии безработицы или разорения их бизнеса", — сказал председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе онлайновой дискуссии 29 мая.

В марте, в разгар охватившей мир пандемии коронавируса, центральный банк США понизил процентные ставки почти до нуля, а власти страны оперативно приняли ряд программ кредитования предприятий, городов и штатов.

В апреле руководство ФРС подтвердило намерение удерживать процентные ставки около нуля до тех пор, пока не будет уверено в том, что экономика вернулась в нормальное русло, позволяющее инфляции достигнуть целевой отметки 2%, а безработице вновь упасть до низких уровней последних лет.

С тех пор, как в середине марта пандемия спровоцировала массовое бегство капиталов в безопасные высоколиквидные активы, ФРС приобрела казначейских и ипотечных облигаций более чем на 2 трлн долларов.

Нынешняя программа покупки активов отличается от программы десятилетней давности, нацеленной на стимулирование экономики за счет снижения долгосрочной доходности. На этот раз главной целью центрального банка является обеспечение бесперебойной работы рынка.

Перед заседанием руководство ФРС ощущало на себе давление со стороны рынков, которые добивались разъяснения целей таких покупок, объем которых еженедельно сокращался. На этой неделе центральный банк намерен потратить на покупку казначейских бумаг до 20 млрд долларов, тогда как шесть недель назад потратил на них 50 млрд долларов, а на неделе с 23 по 29 марта – 375 млрд долларов.

ФРС удалось нормализовать функционирование рынка, но другие факторы, такие как увеличение эмиссии казначейских облигаций для финансирования мер поддержки экономики, угрожают этим летом подтолкнуть доходность долгосрочных облигаций вверх.

Опубликованный в пятницу отчет о рынке труда США, показавший восстановление занятости в мае, вызвал на прошлой неделе рост доходности казначейских облигаций на 0,2 процентного пункта, до 0,94%. Правда, к среде значительная часть этого роста была нивелирована.

Руководство ФРС не стало ограничивать себя заявлениями о конкретных темпах покупки активов, как это было в предыдущих случаях. Между тем завершение еженедельного сокращения объема покупок может развеять сомнения относительно долгосрочных намерений центрального банка.

Задача ФРС должна заключаться в поддержании стабильности долгосрочной доходности, говорит главный экономист Института международных финансов Робин Брукс, отмечая, что вдаваться в подробности о том, как центральный банк собирается это делать, совсем не обязательно. "Формулировки в этом вопросе могут быть коварны", — поясняет он.

Брукс говорит, что распродажу облигаций в пятницу спровоцировали неясность долгосрочных намерений ФРС при покупке облигаций в сочетании с ожидаемым притоком казначейских облигаций.

В ситуации, когда дальнейшее понижение процентных ставок маловероятно, ключевым элементом политики ФРС станет использование опережающей индикации для донесения до рынков информации о своих планах.

Протоколы апрельского заседания ФРС показали, что руководство центрального банка обсуждало возможность привязки траектории процентных ставок к определенным событиям в экономике, таким как возвращение годовой инфляции к отметке в 2% и снижение безработицы до недавних минимумов. Альтернативным подходом могла бы быть привязка изменений в ставках к конкретным датам.

В процессе ревизии своей политики, который был прерван текущим экономическим кризисом, руководство ФРС стало больше склоняться к тому, чтобы позволять инфляции превышать целевой уровень в 2,0% на протяжении некоторого времени после периодов, когда темпы роста цен недотягивали до этой отметки. Ревизия еще продолжается, и ее результаты могут определить подход ФРС к построению своих дальнейших планов.

Руководство ФРС также собиралось обсудить вопрос об ограничении доходности некоторых казначейских бумаг путем их покупки, что должно подкреплять опережающую индикацию центрального банка в отношении процентных ставок.

После предпринятых в марте агрессивных мер по предотвращению финансового кризиса ФРС не торопится с выработкой новой стратегии в денежно-кредитной политике, хотя уже сигнализировала о том, что такая работа ведется.

Действия центрального банка временно стабилизировали финансовые рынки, однако разнонаправленные экономические тенденции существенно усложняют процесс диагностики ущерба, нанесенного пандемией.

Возможно, ФРС следует дождаться сентября, прежде чем выстраивать новую стратегию. К сентябрю у центрального банка будет больше информации о дополнительных мерах экономического стимулирования со стороны конгресса, о перспективах появления вакцины, а также динамике распространения коронавируса после возобновления деловой активности.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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