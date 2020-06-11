МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании обсудит совершенствование реализации прав граждан по распоряжению средствами семейного капитала, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… о проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать совершенствованию реализации прав граждан по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала.