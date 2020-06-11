МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/. Правительство России в четверг обсудит выделение средств из федерального бюджета на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея, сообщает пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О выделении из федерального бюджета бюджетных ассигнований на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие проекта позволит обеспечить реализацию мероприятий индивидуальной программы, направленных на поддержку промышленности, агропромышленного комплекса, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, кооперации, снятие инфраструктурных ограничений, формирование благоприятной среды для жизни населения.

Кроме того, предлагаемое решение будет способствовать росту объема инвестиций в основной капитал на душу населения до 70,9 тысячи рублей, снижению уровня безработицы до 6,9%, увеличению среднедушевых денежных доходов населения до 42,6 тысячи рублей, снижению доли населения с денежными доходами ниже величины регионального прожиточного минимума в общей численности населения субъекта Российской Федерации до 6,8%.