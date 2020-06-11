МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/. Кабмин РФ в четверг обсудит выделение средств из федерального бюджета на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Марий Эл, сообщает пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О выделении из федерального бюджета бюджетных ассигнований на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Марий Эл", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие проекта позволит обеспечить реализацию мероприятий индивидуальной программы, направленных на ослабление факторов, сдерживающих развитие Марий Эл в сфере промышленности и сельского хозяйства, а также повышение инвестиционной привлекательности региона, развитие транспортно-логического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и отраслей социальной сферы.

Кроме того, принятие проекта будет способствовать росту объема инвестиции в основной капитал на душу населения до 51,7 тысячи рублей, снижению уровня безработицы до 4,6%, росту среднедушевых денежных доходов населения и снижению доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума до 9,3% в общей численности населения Марий Эл.