МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит выделение средств из федерального бюджета на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, сообщает пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О выделении из федерального бюджета бюджетных ассигнований на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие проекта позволит обеспечить реализацию мероприятий индивидуальной программы, направленных на обеспечение достижения устойчивого роста и качества жизни населения Алтайского края за счет повышения эффективности использования его экономического потенциала, в том числе путем создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, поддержки реализации инвестиционных проектов, строительства транспортной и социальной инфраструктуры.

Кроме того, предлагаемое решение будет способствовать росту объема инвестиций в основной капитал на душу населения до 76,5 тысячи рублей, снижению уровня безработицы до 5,9%, увеличению среднедушевых денежных доходов населения до 33,1 тысячи рублей, снижению доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта Российской Федерации до 8,8%.

В июне 2019 года были определены 10 регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. В этот перечень вошли: республики Алтай, Карелия, Тува и Марий Эл, Курганская и Псковская области, Адыгея, Алтайский край, Чувашия и Калмыкия. Регионы заняли наихудшие позиции в рейтинге Минэкономразвития из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал.