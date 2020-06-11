МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит увеличение объемов субсидий российским регионам для обеспечения выплат на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщает пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О внесении изменений в распределение объемов субсидий на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно бюджетам субъектов РФ на 2020 год", — говорится в сообщении.

Отмечается, что увеличение объема субсидий бюджетам 19 российских регионов обеспечит выплаты дополнительно на 890 тысяч детей в возрасте от трех до семи лет в полном объеме.