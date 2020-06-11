11 июня (Dow Jones). Цены на нефть стремительно восстановились с исторических минимумов, достигнутых во время пандемии коронавируса, однако аналитики и трейдеры обеспокоены, что рост котировок было слишком резким и может оказаться недолгим.

Нефть в последнее время дорожала вместе с другими рискованными активами, такими как акции, но не за счет фундаментальных факторов спроса и предложения, а в связи с ожиданиями относительно оживления экономический активности в США после смягчения карантинных ограничений.

"Краткосрочный оптимизм на нефтяном рынке представляется чрезмерным", — отметил аналитик Commerzbank AG Юджин Вайнберг.

Июльские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX в среду выросли на 1,7%, до 39,60 доллара США за баррель, хотя Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе достигли рекордно высокого уровня. Нефть Brent подорожала на 1,3%, до 41,73 доллара за баррель.

Котировки не должны быть на столь высоком уровне, учитывая наличие обширных запасов нефти на фоне пониженного спроса на топливо, заявили аналитики Goldman Sachs Group. По их мнению, динамика цен на нефть "отражала мощное ралли на финансовых рынках, которое было полностью обусловлено ожиданиями", а не ситуацию со спросом и предложением, поэтому есть риск обвала котировок, масштаб которого может достигать 20%.

В апреле цены на нефть WTI впервые в истории упали ниже нулевой отметки, что было обусловлено переизбытком предложения при нехватке свободных объемов в нефтехранилищах. С тех пор цены существенно выросли, в мае показав рекордный рост как в долларовом, так и в процентном выражении. Котировки прибавили еще 11% за первую неделю июня на фоне смягчения карантинных ограничений в США, возвращения автомобилей на дороги и сокращения объемов добычи американских производителей.

Цены также получили поддержку в связи с тем, что коалиция нефтедобывающих стран ОПЕК+ в апреле заключила соглашение о сокращении совокупной добычи на 9,7 млн баррелей в день. На выходных действие соглашения было продлено до конца июля. Аналитики также отмечают стратегические закупки нефти со стороны Китая, который решил воспользоваться низкими ценами.

При этом восстановление цен теперь оказалось под угрозой, поскольку приближение котировок WTI к отметке в 40 долларов за баррель позволяет американским производителям вновь нарастить добычу.

Согласно опубликованным в среду еженедельным данным EIA, потребление бензина в США на прошлой неделе выросло на 4,6%, но по-прежнему остается на 20% ниже, чем год назад. Потребление авиатоплива выросло на 85%, однако все еще на 60% ниже, чем в июне прошлого года.

Коммерческие запасы нефти в США, которые не учитывают объем стратегических нефтяных резервов, выросли до 538,1 млн баррелей, что на 11% выше, чем в прошлом году. Предыдущий максимум в 535,5 млн баррелей был достигнут в марте 2017 года.

Запасы выросли вопреки падению добычи в США, которое наблюдается уже 11 недель подряд. На прошлой неделе добыча в среднем составляла 11 млн баррелей в день, снизившись с рекордных 13,1 млн баррелей в день, наблюдавшихся в середине марта.

Ожидалось, что нефтяные запасы в США будут сокращаться. Аналитики Raymond James заявили, что отчет EIA был негативен для цен, однако при этом он показал, что самые тяжелые последствия заморозки экономической активности из-за пандемии коронавируса уже позади.

"Вряд ли стоит ожидать, что спрос сможет до 2022 года вернуться к тем уровням, которые наблюдались до карантинных мер. Тем не менее, вполне очевидно, что влияние пандемии (на спрос) достигло своего пика в апреле", — сообщили эксперты.

— Автор Ryan Dezember, ryan.dezember@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam@1prime.biz

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