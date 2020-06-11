11 июня (Dow Jones). Американские фондовые индексы в среду закрылись разнонаправленно, сделав паузу после недавнего ралли, несмотря на обещание Федеральной резервной системы США в ближайшие годы продолжать агрессивные меры денежно-кредитного стимулирования экономики.

Dow Jones Industrial Average упал на 282,31 пункта, или на 1,0%, до 26989,99 пункта. S&P 500 снизился на 17,04 пункта, или на 0,5%, до 3190,14 пункта.

Тем временем Nasdaq Composite прибавил 66,59 пункта, или 0,7%, достигнув 10020,35 пункта, нового рекордного максимума.

ФРС по итогам очередного заседания заявила, что намеревается нарастить усилия по поддержке экономики на фоне пандемии коронавируса. Центральный банк сообщил, что не ожидает повышения процентных ставок вплоть до конца 2022 года, и сохранит прежние объемы покупок гособлигаций США и ипотечных облигаций.

Меры стимулирования, осуществляемые ФРС, были ключевым драйвером роста фондового рынка с достигнутых в середине марта минимумов. Ралли было также обусловлено надеждами на восстановление экономики США после смягчения карантинных ограничений.

Тем не менее, возобновление деловой активности вовсе не гарантирует экономического восстановления, отметил Джозеф Амато, президент Neuberger Berman Group.

"Следует с осторожностью оценивать скорость оживления активности, — заявил он. – Если восстановление экономики затянется, то (столь сильный) рост фондового рынка, вероятно, был не оправдан".

Доходность 10-летних гособлигаций США опустилась до 0,744% против 0,829% во вторник.

Тем временем Организация экономического сотрудничества и развития в среду объявила, что вторая волна карантинных мер, направленных на подавление новых вспышек коронавируса, нанесет сильный удар по мировой экономике, и так находящейся в состоянии сильного спада. ОЭСР полагает, что мировая экономика в этом году сократится на 6%, если удастся избежать второй волны заражений и ограничительных мер.

Пока инвесторы, судя по всему, сосредоточены на том, чтобы поучаствовать в ралли фондового рынка, и не обращают особого внимания на экономическую ситуацию, сказал Руперт Томпсон, главный директор по инвестициям в Kingswood Holdings.

По его мнению, продолжение ралли возможно за счет присоединения инвесторов, которые пропустили наблюдавшийся в последние месяцы рост.

Эта тенденция может сохраняться на протяжении еще пары месяцев, после чего вероятно завершение государственных программы помощи, очередная волна банкротств и увольнений, а также вторая волна пандемии коронавируса, сказал Томпсон. "Только тогда инвесторы начнут сомневаться в перспективах V-образного восстановления экономики", — добавил он.

Акции United Airlines Holdings упали на 11,0% после того, как аналитики JPMorgan Chase понизили их рейтинг до "нейтрально". Акции Delta Air Lines снизились на 7,4%, а Southwest Airlines – на 2,3%. Акции Cruise operators Carnival упали на 11,0%, Royal Caribbean Cruises – на 9,0%.

Акции транспортных компаний и компаний из сферы отдыха ранее в этом году падали, а в последние недели восстановились на фоне оптимизма насчет возобновления экономической деятельности в США.

Нефтяные котировки выросли после официального заявления ФРС, хотя опубликованные ранее данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США показали, что запасы нефти в стране достигли рекордно высокого уровня. Июльские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX выросли на 1,7%, до 39,60 доллара за баррель.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 упал на 0,4%. Японский Nikkei 225 вырос на 0,2% при поддержке секторов здравоохранения и электроники. Ведущий индекс Южной Кореи прибавил 0,3%, а гонконгский Hang Seng завершил день практически без изменений.

Китайский Shanghai Composite потерял 0,4%. Как показали официальные макроданные, снижение цен китайских производителей в мае усилилось до 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем временем рост индекса потребительских цен (CPI) в мае замедлился до 2,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Оба показателя не оправдали консенсус-ожидания экономистов, опрошенных The Wall Street Journal.

— Авторы Joe.Wallace@wsj.com, Paul Vigna, paul.vigna@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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