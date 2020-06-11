МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/. Пользователям сервисов бесплатных объявлений стоит соблюдать ряд простых правил, чтобы не стать жертвами мошенников: опрошенные РИА Новости эксперты советуют не выходить из официального приложения ресурса, не открывать ссылки из писем или сообщений в соцсетях от посторонних лиц, обращать внимание на названия доменов и подвергать сомнению нетипичные просьбы.

При покупке или продаже товаров онлайн всегда нужно быть начеку, предупреждает Алексей Дрозд из SearchInform. "Пользователям можно посоветовать включать сомнения всякий раз, когда их подталкивают к выполнению нестандартных действий: перейти на другой сайт и ввести платежные данные, переслать код из смс и так далее", — сказал РИА Новости Дрозд.

По его словам, названия фишинговых сайтов очень похожи на оригинальные, но проверить их на подлинность несложно. Можно воспользоваться любым сервисом whois (позволяет проверить информацию о домене), который дает информацию о том, когда был зарегистрирован домен и кем. Настороженность должны вызвать два момента: если сайт был зарегистрирован недавно и на частное лицо.

"Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно убедиться, что вы совершаете оплату на официальном сайте, поэтому внимательно проверяйте адрес ресурса. Не выходите из официального приложения и не переходите по ссылке, которую вам отправляет постороннее лицо. При необходимости, вернитесь на легитимную страницу и самостоятельно перейдите к оплате", — советует Екатерина Килюшева из Positive Technologies. Она также советует завести отдельную карту для платежей в интернете и установить по ней лимит на покупки.

Александр Калинин из Group-IB рекомендует пользователям при совершении сделок на онлайн-площадках не переводить общение в сторонние мессенджеры. "Ведите всю переписку только в чате сервиса. Используйте только оригинальные услуги по доставке. Не общайтесь по телефону с неизвестными (ботами – ред.), тем более, если вам предлагают перейти по ссылке в смс с подтверждением заказа", — добавил он.