МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Россиян, которые будут работать в день голосования по изменениям к Конституции 1 июля, получат за это повышенную оплату труда. Об этом заявила глава социального комитета верхней палаты парламента России Инна Святенко.
Те, кто в этот день работать не будут, получат обычную оплату за рабочий день.
По ее словам, "за работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере. Граждане не должны потерять в оплате труда за июль".
Член Совета Федерации отметила, что порядок оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни регулируется 153-й статьей Трудового кодекса РФ. Особенности оплаты связаны с тем, какая система установлена для работников.
Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ первоначально было назначено на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса и вводимых в связи с этим в стране мер его пришлось отложить.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Этот день будет выходным.
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