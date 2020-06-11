МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Россиян, которые будут работать в день голосования по изменениям к Конституции 1 июля, получат за это повышенную оплату труда. Об этом заявила глава социального комитета верхней палаты парламента России Инна Святенко.

Те, кто в этот день работать не будут, получат обычную оплату за рабочий день.

По ее словам, "за работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере. Граждане не должны потерять в оплате труда за июль".

Член Совета Федерации отметила, что порядок оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни регулируется 153-й статьей Трудового кодекса РФ. Особенности оплаты связаны с тем, какая система установлена для работников.

Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ первоначально было назначено на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса и вводимых в связи с этим в стране мер его пришлось отложить.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Этот день будет выходным.