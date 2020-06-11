МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Российская венчурная компания (РВК) совместно с инвестиционной компанией Sistema Asia Capital запускают программу по развитию бизнеса российских компаний в Азии, говорится в сообщении РВК.

Программа "Платформа Sales Jet. Из России в Сингапур" призвана помочь российским растущим компаниям расширить географию присутствия и наладить продажи в азиатском регионе.

"Сервис позволяет российским инновационным предприятиям, достигшим годового дохода более 1 миллиона долларов, получить от профессиональной команды бизнес-консультантов оценку спроса на продукты или услуги компании в странах Юго-Восточной Азии, консультацию по вопросам защиты интеллектуальной собственности и адаптации товарного знака для азиатских рынков, а также доступ к сети партнеров для услуг регистрации и ведения бизнеса, рекрутинга персонала, юридического консультирования", — говорится в сообщении.

Принять участие в программе могут проекты с доказанными показателями эффективности на рынке РФ. Среди базовых критериев: готовый на экспорт продукт, наличие выручки от продаж данного продукта, англоговорящий менеджмент. Участие в программе для российских компаний бесплатно с условием предоставления Sistema Asia возможности выступать неэксклюзивным агентом по дистрибьюции в азиатском регионе.

Компании, которые успешно выйдут на азиатский рынок, по итогам программы могут получить дополнительные инвестиции от фондов Sistema Asia, говорится в релизе.

РВК — государственный институт развития венчурной отрасли РФ. Основные цели компании — стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ). На начало 2020 года в портфель фондов с участием капитала РВК входило 180 высокотехнологичных компаний.