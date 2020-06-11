БРЮССЕЛЬ, 11 июн — ПРАЙМ, Мария Князева. Еврокомиссия рекомендует странам Евросоюза начать после 30 июня постепенное снятие ограничений на въезд в Евросоюз, введенных из-за борьбы с распространением нового коронавируса, говорится в сообщении ЕК.

"Еврокомиссия рекомендует частичное и постепенное снятие ограничений на поездки в ЕС после 30 июня на основе общего скоординированного подхода", — говорится в сообщении.

Еврокомиссия рекомендует снять внутренний пограничный контроль к 15 июня 2020 года.

"Сегодня Еврокомиссия рекомендует государствам-членам Шенгенской зоны и ассоциированным государствам Шенгенской зоны снять внутренний пограничный контроль к 15 июня 2020 года и продлить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС до 30 июня 2020 года", — говорится в нем.

Еврокомиссия на данном этапе не предлагает полного снятия ограничения на поездки в Евросоюз, поскольку ситуация с распространением коронавируса в ряде третьих стран остается непростой.

"Учитывая, что ситуация в области здравоохранения в некоторых третьих странах остается опасной, ЕК не предлагает общего снятия ограничения на поездки на данном этапе", — говорится в релизе.

Еврокомиссия рекомендует государствам Евросоюза договориться об общем списке третьих стран, для которых ограничения на въезд в союз могут быть сняты с 1 июля.

"Действия на внешних границах ЕС должны быть скоординированными и единообразными, чтобы быть эффективными… Государства-члены должны согласовать общий список стран, не входящих в ЕС, для которых ограничения на поездки могут быть сняты с 1 июля", — говорится в сообщении.

ЕК также рекомендует регулярно пересматривать этот список.

"Ограничения должны быть сняты для стран, выбранных совместно государствами-членами, на основе набора принципов и объективных критериев, включая ситуацию в области здравоохранения, возможность применять меры сдерживания (распространения вируса – ред.) во время поездок и соображения взаимности, принимая во внимание данные из соответствующих источников, таких как ВОЗ", — говорится в релизе.

Еврокомиссия предлагает снять ограничения на поездки в Евросоюз с 1 июля для региона Западных Балкан.

"Комиссия также рекомендует отменить ограничения на поездки для Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии с 1 июля, учитывая, что их эпидемиологическая ситуация аналогична или лучше, чем в ЕС", — говорится в разделе релиза под названием "Постепенное снятие ограничений на поездки в ЕС".

Эта рекомендация вытекает и из готовности ЕК увязать регион Западных Балкан с реализацией европейской дорожной карты по отмене карантинных мер, свидетельствует релиз.