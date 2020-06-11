МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Объем добычи алмазов АК "Алроса" в январе-апреле 2020 года составил 43,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Трутнев провел совещание о социально-экономическом развитии Республики Якутия.

"О деятельности АК "Алроса" доложил генеральный директор — председатель правления компании Сергей Иванов. Объем добычи алмазов в январе-апреле составил 43,1% к соответствующему периоду 2019 года", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе аппарата Трутнева, от группы "Алроса" поступления в республиканский бюджет Якутии за январь-май составили 13,5 миллиарда рублей.

"По итогам совещания Юрий Трутнев поручил Минфину России совместно с АО "Алроса", Минприроды России, правительством Республики Саха (Якутия) разработать и представить в правительство РФ предложения по диверсификации направлений деятельности АК "Алроса", в том числе, открытия новых компетенций в области добычи и переработки полезных ископаемых", — сообщает пресс-служба вице-премьера.

В мае компания сообщала, что "Алроса" в апреле 2020 года практически остановила реализацию алмазно-бриллиантовой продукции, в стоимостном выражении объем продаж составил 15,6 миллиона долларов против 152,8 миллиона долларов в марте. Всего за первых четыре месяца 2020 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции компании составили 919,8 миллиона долларов. Для сравнения: в январе–апреле прошлого года "Алроса" продала алмазно-бриллиантовую продукцию на 1,323 миллиарда долларов.

Однако компания полагала, что ограничения и сложности, с которыми столкнулся рынок, носят временный характер – как с точки зрения организации работы, так и с точки зрения спроса. По оценке "Алросы", уже к началу третьего квартала будет наблюдаться положительная динамика спроса на алмазы.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах — на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в республике Якутия и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "Алросы" в 2019 году достиг 3,338 миллиарда долларов.