МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Запасы золота в Нью-Йорке достигли рекордных 29,7 миллиона тройских унций (почти 925 тонн), и практически три четверти от этого объема были доставлены только за последние три месяца, пишет газета Wall Street Journal.

"Хранилища слитков, одобренные подразделением Comex Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX), насчитывают рекордные 29,7 миллиона тройских унций, согласно данным FactSet начиная от 2013 года. Почти три четверти этого золота — которые весят столько же, сколько девять полностью груженых самолетов Boeing 737-700 — поступили за последние три месяца", — сообщает издание.

Согласно данным CME Group, по состоянию на 9 июня в хранилищах Comex находится 29,737 миллиона тройских унций золота, или почти 925 тонн.

Спрос на золото в последние месяцы был вызван рисками, связанными с пандемией коронавируса, и влиянием карантинных мер на экономику, которая в этом году, как прогнозируют эксперты, покажет снижение.

С начала года стоимость золота, традиционно более надежного актива, подскочила на 15%, до 1,75 тысячи долларов за тройскую унцию с 1,52 тысячи долларов, при этом с середины марта рост составил 12%.

Вместе с этим госдолг США, по данным минфина страны, достиг рекордных 26 триллионов долларов.