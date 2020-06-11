МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Власти Москвы в условиях пандемии коронавируса поддержали бизнес в объеме 80 миллиардов рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.

"Москва, помимо мер, которые предпринимаются на федеральном уровне… ввела четыре пакета поддержки бизнеса. Они касаются аренды помещений, отсрочки уплаты городских налогов, как налог на имущество, налог на недвижимость, льготные кредиты и целый ряд других, субсидии, субсидирование процентных ставок — все это тянет на сегодняшний день как минимум на 80 миллиардов рублей городской поддержки", — отметил Собянин в интервью телеканала "Россия 24".

По его словам, бизнес активно пользуется этими механизмами поддержки.