МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы опустились в четверг на 4-4,7% после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США ухудшила экономические прогнозы по итогам июньского заседания, трейдеры вместе с этим опасаются второй волны пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 4,01%, до 6075,03 пункта, французский CAC 40 — на 4,71%, до 4815,6 пункта, немецкий DAX — на 4,39%, до 11979,84 пункта.

По итогам очередного июньского заседания Федрезерв ухудшил прогноз по динамике ВВП США до падения по итогам года на 6,5% с прежнего роста на 2%, а по уровню безработицы — до 9,3% с 3,5%. ФРС также ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, отметив, что не планирует ее повышения в 2020-2022 годах.