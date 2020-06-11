БРЮССЕЛЬ, 11 июн /ПРАЙМ/, Мария Князева. Выборы нового главы совета министров финансов государств еврозоны (Еврогруппы) пройдет в начале июля, сообщил нынешний руководитель этого совета Марио Сентено на пресс-конференции.

"Выборы состоятся на Еврогруппе в начале июля", — сказал он.

Председатель Еврогруппы выбирается на 2,5 года из министров финансов стран еврозоны большинством голосов. Сентено не планирует оставаться на второй срок, он намерен исполнять свои обязанности до конца текущего мандата — 12 июля, сказал он.

Еврогруппа разрабатывает и принимает решения по финансовой политике в странах еврозоны, к примеру, она вырабатывала меры поддержки проблемных стран валютного блока в прошлый финансово-экономический кризис. Еврогруппа встречается и в расширенном формате с участием остальных государств ЕС, в таком составе она рассматривала и принимала меры помощи экономики уже в нынешний кризис.

Еврогруппа проводит свои заседания регулярно, ее работа не связана исключительно с кризисными периодами.