БРЮССЕЛЬ, 11 июн /ПРАЙМ/, Мария Князева. Компромисс среди стран Евросоюза по параметрам нового фонда восстановления ЕС от кризиса, по которому внутри ЕС существуют разногласия, может быть найден уже в ближайшие недели, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции после совета министра финансов стран еврозоны (Еврогруппы), часть которого проходила с участием профильных министров остальных стран ЕС.

Без единогласного решения всех стран ЕС по параметрам фонда он не сможет заработать.

"Сегодня у нас была вторая дискуссия между министрами по этому предложению за последние четыре дня. Я думаю, это было хорошее обсуждение. Конечно, были высказаны различные мнения по различным аспектам предложения Еврокомиссии. Однако я считаю это достаточно нормальным для данной стадии обсуждения. Важно, что дискуссия, на мой взгляд, конструктивна. Я полностью уверен, что мы будем в состоянии достигнуть соглашения по этому предложению в ближайшие недели", — заявил он.

Ранее ЕК представила свои предложения по созданию фонда восстановления Евросоюза от глубочайшего кризиса, вызванного борьбой с распространением коронавируса, в объеме 750 миллиардов евро. Эти средства она планирует занять на финансовых рынках и выдать странам союза в виде грантов (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов евро). Фонд будет состоять из ряда механизмов оказания поддержки и будет временным, предполагается, что он будет поддерживать экономику до конца 2024 года.

Это предложение Еврокомиссии должно пройти утверждение странами ЕС и Европарламентом и может быть ими изменено. Однако ещё до представления предложений ЕК у ряда стран были разногласия по поводу параметров возможного фонда.

Лидеры стран ЕС на саммите 19 июня планируют обсудить создание этого фонда. Исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис после совета министров стран ЕС по экономике и финансам 9 июня заявил, что было бы очень хорошо достигнуть политической договоренности среди стран Евросоюза по новому антикризисному фонду ЕС уже в июле.

При этом после политического соглашения по параметрам фонда, по его словам, потребуются дополнительные национальные решения по определенным механизмам и критериям, которые позволят Еврокомиссии занять средства на рынке для наполнения фонда. Кроме того, фонд должен согласовать и Европарламент.