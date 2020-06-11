БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июн /ПРАЙМ/. Инфляция в Аргентине на фоне пандемии второй месяц подряд остается самой низкой за год, сообщил Национальный институт статистики.

"Потребительские цены выросли на 1,5% в мае 2020 года по отношению к апрелю, накопленный рост за пять месяцев составил 11,1%", — говорится в сообщении.

В годовом выражении инфляция составила 43,4%. В апреле в месячном выражении она составила 1,5%, в годовом — 45,6%.

Больше всего в мае – на 7,5% — подорожала одежда и обувь (ряду магазинов разрешили работать в карантин). Цены на еду и напитки остались на прежнем уровне.

Инфляция в Аргентине в 2019 году оказалась самой высокой за последние 28 лет, она составила 53,8%. Это один из самых высоких показателей в Латинской Америке. В 1991 году инфляция, согласно данным ЦБ Аргентины, составляла 84%.