12 июня (Dow Jones). Фондовый рынок США в четверг обвалился в связи с возвращением опасений по поводу роста числа зараженных коронавирусом. Dow Jones Industrial Average упал более чем на 1800 пунктов, продемонстрировав наихудшую однодневную динамику с марта.

Инвесторы в течение нескольких месяцев делали ставку на то, что США и другие страны смогут возобновить экономическую деятельность и избежать при этом повторного роста заболеваемости коронавирусом, при которой им пришлось бы вновь вводить ограничительные меры. Фондовые индексы росли, и в понедельник S&P 500 был уже в плюсе за период с начала года.

Однако, судя по новым данным, спокойный выход из карантина, на который надеялись инвесторы, становится все более сложной задачей, и это омрачает перспективы экономики и рынков.

Число случаев заражения коронавирусом в США перевалило за 2 млн, а число смертей превысило 111 000. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, увеличение числа зараженных наблюдалось во Флориде, Техасе, Аризоне и Калифорнии. В результате возникли опасения насчет второй волны пандемии, из-за которой могут быть вновь введены ограничения на социальные контакты и деловую деятельность.

Опасения инвесторов еще больше усилились в связи с заявлениями официальных лиц о том, что восстановление экономики США после рецессии, спровоцированной коронавирусом, будет медленными и неровным.

В среду глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что рынок труда, возможно, не сможет восстановиться еще "несколько лет" и что миллионы американцев не смогут вернутся на прежние рабочие места и в прежние сферы труда. При этом опубликованные на прошлой неделе данные Министерства труда оказались неожиданно сильными, показав, что экономике США в мае удалось создать 2,5 млн рабочих мест, и это способствовало оптимизму участников рынка темпов относительно экономического восстановления.

Кроме того, согласно опубликованным в четверг официальным данным, число первичных заявок на пособие по безработице в США на неделе 31 мая – 6 июня составило 1,5 млн, продолжив снижаться с пикового значения в районе 7 млн, достигнутого на неделе 22-28 марта.

На ранних этапах пандемии многие инвесторы и аналитики прогнозировали, что восстановление экономики будет "V-образным", с относительно кратковременным спадом экономической активности, за которые последует быстрое возвращение к прежним темпам роста ВВП и показателям потребительских расходов.

"Поскольку Пауэлл занял позицию, соответствующую невероятно мягкой политике, стало ясно, что это надолго. Быстрого восстановления не будет, и впереди предстоят трудности", — сказал Алтаф Кассам, директор европейского подразделения State Street Global Advisors по инвестиционной стратегии.

Dow Jones Industrial Average упал на 1861,82 пункта, или на 6,9%, до 25128,17 пункта. S&P 500 потерял 188,04 пункта, или 5,9%, достигнув 3002,10 пункта, причем снижением отметились все 11 секторов индекса.

Nasdaq Composite опустился на 527,62 пункта, или на 5,3%, до 9492,73 пункта, прервав четырехдневный рост.

Бумаги небольших компаний, более чувствительных к состоянию экономики США, тоже снизились. Индекс Russell 2000 потерял 7,6%.

Лишь некоторые акциям удалось избежать распродажи, в частности, ростом на 0,5% отметились бумаги Zoom Video Communications, чья облачная платформа для видеосвязи стала пользоваться большей популярностью в связи с переходом школ и организаций на удаленный режим работы.

Индекс волатильности Cboe подскочил на 48,0%, до 40,79, отметившись самым существенным однодневным приростом за более чем два года. Индикатор отслеживает ожидания инвесторов относительно масштабов колебаний фондового рынка и обычно растет, когда котировки акций падают.

В других частях мира тоже произошел откат. Панъевропейский Stoxx Europe 600 упал на 4,1%.

Доходность европейских гособлигаций сократилась на фоне встречи министров финансов еврозоны с целью обсуждения предложенного пакета мер для восстановления экономики региона. Инвесторы умерили ожидания относительно масштабов и объемов этого пакета, поскольку некоторые члены ЕС выступили против амбициозного плана, недавно представленного Еврокомиссией.

Джеймс Этей, старший инвестиционный управляющий из Aberdeen Standard Investments, считает, что рынки не учитывают в ценах несогласие некоторых европейских стран с предложением ЕК, тогда как такой сценарий представляется вполне вероятным.

В Азии гонконгский Hang Seng понизился на 2,3%. Ведущие индексы Японии и Австралии упали на 2,8% и 3,1% соответственно.

Как отмечает Хани Редха, управляющий смешанных портфелей из PineBridge, инвесторы не предполагают возобновления масштабных карантинных мер, но рост заболеваемости в отдельных регионах США может привести к введению мер на местном уровне, а это скажется на экономическом восстановлении.

"Есть некоторые области, которые вызывают беспокойство, и это будет один из факторов, привлекающих внимание рынка", – сказал он.

На фоне падения фондовых рынков трейдеры стали вкладываться в активы-убежища, такие как золото и гособлигации.

Июньские фьючерсы на золото на COMEX в четверг выросли на 1,1%, до 1732 долларов за тройскую унцию.

Гособлигации США тоже подорожали, в связи с чем доходность 10-летних бумаг упала до 0,651% против 0,744% в среду.

— Авторы Akane Otani, akane.otani@wsj.com, Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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