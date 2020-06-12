ДОХА, 12 июн /ПРАЙМ/. Катар планирует инвестировать более 10 миллиардов долларов в различные российские проекты в сфере сельского хозяйства, медицины, недвижимости и нефтегазовой отрасли, говорится в поступившем РИА Новости заявлении посла РФ в Дохе Нурмахмада Холова по случаю Дня России.

"Одна из главных составляющих нашего торгово-экономического сотрудничества — инвестиционное взаимодействие, в российскую экономику по линии Российского фонда прямых инвестиций уже привлечены катарские инвестиции на сумму 2,5 миллиарда долларов, в планах находятся проекты в сфере инфраструктурного развития, сельского хозяйства, медицины, недвижимости, нефти и газа на сумму более 10 миллиардов долларов", — отметил посол.

Он напомнил, что инвестиции Катара вложены в российские розничные продуктовые сети "Магнит" и "Лента", компании "Алроса", "Фосагро", аэропорт "Пулково". Катарское инвестиционное агентство является одним из участников акционерного капитала компании "Роснефть" с 19,25% акций.

По данным российского дипведомства, по итогам 2019 года объем взаимной торговли между двумя странами составил около 80 миллионов долларов, но имеется серьезный потенциал и ресурсы для его многократного увеличения.

Ранее руководство Катара направило поздравления президенту и премьер-министру РФ по случаю Дня России.