МИНСК, 12 июн /ПРАЙМ/. Председатель Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу.

"В ходе работы нами были направлены запросы иностранным партнерам в другие государства. Ответы в силу ряда причин мы получили только в декабре 2019 года. Содержащаяся в них информация позволила департаменту финансовых расследований (ДФР КГК – ред.) активизировать проведение проверочных и оперативно-разыскных мероприятий", — приводит слова Тертеля в пятницу госагентство Белта.

"В результате мы получили убедительные доказательства того, что вышеуказанные лица причастны к противоправной деятельности масштабного характера. Фактически на базе банка ими была создана организованная преступная группа, которая осуществляла вывод денежных средств на территории иностранных государств", — добавил он.

Тертель уточнил, что речь идет о группе лиц из числа действующих и бывших топ-менеджеров и работников Белгазпромбанка.