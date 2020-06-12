МИНСК, 12 июн /ПРАЙМ/. Председатель Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель заявил, что в Минске располагают "доказательствами" причастности экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико к противоправной деятельности, повлекшей в банке обыски и возбуждение уголовных дел.

"Не могу себе представить, что то, что творилось в банке заместителями, могло быть неизвестно руководителю. Могу подтвердить, что в настоящее время у нас имеются убедительные доказательства его причастности к данной противоправной деятельности", — сказал Тертель, отвечая на вопрос, имеет ли к происходящему отношение Бабарико. Слова главы КГК приводит в пятницу госагентство Белта.