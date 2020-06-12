12 июня (Dow Jones). Оценка американцами состояния экономики страны в начале июня улучшилась на фоне возобновления работы предприятий при продолжающихся усилиях по сдерживанию пандемии коронавируса. На это указывает опубликованный в пятницу отчет Мичиганского университета.

Индекс потребительских настроений за две недели, завершившиеся 10 июня, вырос до 78,9 с уровня 72,3 за предыдущие четыре недели. Опрошенные Wall Street Journal экономисты ожидали, что индекс составит 75,0.

Повышение индекса указывает на растущую долю американских потребителей, ожидающих улучшения экономической ситуации в стране, отмечает Ричард Кертин, главный экономист, отвечающий за опрос.

"Изменение ситуации вызвано, в основном, возобновлением роста занятости, — говорит он. – Сейчас доля потребителей, ожидающих снижения уровня безработицы, выше, чем когда-либо за всю историю проведения наших опросов".

Индекс текущих условий вырос до 87,8 от 82,3 в предыдущем месяце, а индекс ожиданий – до 73,1 от 65,9.

Оценка состояния экономики респондентами определялась их политическими предпочтениями. Индекс настроений сторонников республиканцев с мая вырос на 11 пунктов, а сторонников демократов – на 0,7 пункта. Индекс настроений респондентов, не имеющих определенных партийных симпатий, вырос на 7,2 пункта.

При этом почти половина потребителей сообщили, что ожидают еще одного спада, отмечает Кертин, добавляя, что чаще всего в качестве причины такого спада называют новую волну коронавируса.

Опрос проводился в период с 27 мая по 10 июня. За это время все 50 штатов приступили к смягчению ограничений на работу предприятий, а заявки на пособие по безработице подали не менее 3 млн американцев.

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