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МИНСК, 12 июн /ПРАЙМ/. Председатель Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель заявил, что в Минске располагают "доказательствами" причастности экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико к противоправной деятельности, повлекшей в банке обыски и возбуждение уголовных дел.

"Не могу себе представить, что то, что творилось в банке заместителями, могло быть неизвестно руководителю. Могу подтвердить, что в настоящее время у нас имеются убедительные доказательства его причастности к данной противоправной деятельности", — сказал Тертель, отвечая на вопрос, имеет ли к происходящему отношение Бабарико. Слова главы КГК приводит в пятницу госагентство Белта.

В четверг в пресс-службе Комитета госконтроля РИА Новости сообщили, что в головном здании Белгазпромбанка, который возглавлял на протяжении 20 лет выдвигающийся на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, проходят обыски, возбуждено уголовное дело, однако сам Бабарико в этом деле "процессуального статуса не имеет".

Бабарико, комментируя обыски, заявил в четверг, что действия властей республики в отношении банка "носят заказной политический характер". При этом, как считает Бабарико, весь цинизм ситуации состоит в том, что происходящее направлено не на него самого, а на его друзей и бывших подчиненных. А президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов пригласить Интерпол и иностранных специалистов для оценки результатов расследования уголовного дела, связанного с Белгазпромбанком.

Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка, Госкомимуществу Белоруссии — 0,097% акций.