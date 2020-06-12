БРЮССЕЛЬ, 12 июн /ПРАЙМ/, Мария Князева. Еврокомиссия открыла публичные консультации с заинтересованными сторонами о так называемых "зелёных облигациях", чтобы иметь возможность выработать стандарты и развивать рынок таких бондов, используемых для финансирования проектов в сфере "зеленой" экономики, говорится в материалах ЕК.

"Прошу ваших мнений о зеленых облигациях. Эти консультации посвящены выяснению того, что ЕС и его государства-члены могут сделать для поддержки и стимулирования появления крупномасштабного и высококачественного рынка зеленых облигаций в рамках устойчивого восстановления экономики", — говорится в Twitter исполнительного вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса.

Еврокомиссия будет собирать мнения заинтересованных сторон с 12 июня по 2 октября 2020 года, отмечается в ее материалах.

Зеленые облигации играют все более важную роль в финансировании активов, необходимых для "зеленой" трансформации экономики, то есть экономики, которая менее вредна для окружающей среды, она производит меньше выбросов углекислых газов в атмосферу.

Тем не менее, в ЕС нет единого стандарта зеленых облигаций. Исходя из материалов ЕК, эти консультации могут помочь в формировании стандарта "зелёных бондов" в ЕС.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что развитие чистой энергетики в Евросоюзе, несмотря на самый сильный за последние десятилетия экономический кризис, должно быть важной частью антикризисной стратегии ЕС.

Одной из целей по климату, предложенных Еврокомиссией для ЕС, является переход к нейтральной для климата экономике к середине века. Эта цель требует, в частности, определенной трансформации экономики, модернизации инфраструктуры и сотен миллиардов евро инвестиций.