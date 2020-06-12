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МИНСК, 12 июн /ПРАЙМ/. Председатель Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу.

"В ходе работы нами были направлены запросы иностранным партнерам в другие государства. Ответы в силу ряда причин мы получили только в декабре 2019 года. Содержащаяся в них информация позволила департаменту финансовых расследований (ДФР КГК – ред.) активизировать проведение проверочных и оперативно-разыскных мероприятий", — приводит слова Тертеля в пятницу госагентство Белта.

"В результате мы получили убедительные доказательства того, что вышеуказанные лица причастны к противоправной деятельности масштабного характера. Фактически на базе банка ими была создана организованная преступная группа, которая осуществляла вывод денежных средств на территории иностранных государств", — добавил он.

Тертель уточнил, что речь идет о группе лиц из числа действующих и бывших топ-менеджеров и работников Белгазпромбанка. По словам руководителя КГК, департамент финрасследований возбудил два уголовных дела: по статье 235 (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и статьей 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) белорусского УК. Проверочные мероприятия ДФР проводил еще с 2016 года.

В четверг в пресс-службе Комитета госконтроля РИА Новости сообщили, что в головном здании Белгазпромбанка, который возглавлял на протяжении 20 лет выдвигающийся на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, проходят обыски, возбуждено уголовное дело, однако сам Бабарико в этом деле "процессуального статуса не имеет".

Бабарико, комментируя обыски, заявил в четверг, что действия властей республики в отношении банка "носят заказной политический характер". А президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов пригласить Интерпол и иностранных специалистов для оценки результатов расследования уголовного дела, связанного с Белгазпромбанком.

Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка, Госкомимуществу Белоруссии — 0,097% акций.