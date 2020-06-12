ЛОНДОН, 12 июн /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Компании Лондона могут возглавить восстановление экономики Великобритании после снятия ограничений в связи с пандемией COVID-19 при поддержке со стороны правительства страны, считают в London First, объединяющей компании британской столицы.

По мнению главы объединения Жасмин Уитбрэд, Лондон обладает настолько высоким потенциалом, что может возглавить восстановление экономики всей страны. Объединившись, лондонские компании должны вернуть людям уверенность в безопасности передвижения по городу и обеспечить уверенность сотрудников в том, что рабочие места будут сохранены.

"Люди осторожны в возвращении к нормальной жизни, поэтому мы должны показать им, что мы можем сделать город безопасным", — отметила Уитбрэд.

Для более быстрого восстановления культурной жизни, туризма, сектора гостеприимства, работы ресторанов и кафе необходимо добиться сокращения социальной дистанции, считает глава London First. Правительству следует рассмотреть инициативу по сокращению дистанции до одного метра с действующих двух.

"Два метра будут катастрофой. Это плохо для ресторанов, хуже для пабов и почти невозможно для театров", — отметила она.

При большей ясности в указанных вопросах со стороны властей, Лондон мог бы восстановиться быстрее, поддержав рабочие места, а также экономический рост во всей Британии, заключила Уитбрэд.