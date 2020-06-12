БРЮССЕЛЬ, 12 июн /ПРАЙМ/, Мария Князева. Депутаты Европарламента отмечают значительные расхождения в позициях между Евросоюзом и Великобританией в переговорах о будущих отношениях в рамках Brexit, говорится в сообщении ЕП.

В резолюции комитетов по международным делам и торговле отмечается, что "депутаты Европарламента сожалеют о том, что до сих пор не было достигнуто реального прогресса (в переговорах) и что расхождения остаются существенными", говорится в релизе.

Члены ЕП также считают неприемлемым для Евросоюза дать возможность Великобритании выбирать определенные правила ЕС, которые она бы хотела выполнять, а некоторые — откинуть, и сохранить за ней при этом доступ к единому рынку ЕС.

"В тексте (резолюции) подчеркивается, что согласие Европарламента на любое будущее торговое соглашение (ЕС) с Великобританией зависит от согласия британского правительства на равные условия игры, общие (с ЕС) правила и стандарты в области, в частности, защиты окружающей среды, трудовых стандартов и государственной помощи, и от заключения соглашения о рыболовстве", — говорится в сообщении.

Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений. В это время к стране продолжают применяться правила ЕС, но она не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Однако такой переходный период, к примеру, дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. По окончании "перехода" правила союза перестанут распространяться на Британию. Чтобы не было перебоев и трудностей в организации отношений страны и союза в различных сферах, их представители должны договориться об условиях будущего партнерства. В частности, необходимо создать и торговое соглашение, ЕС предлагал договориться о торговле без пошлин и квот.

Однако согласовать параметры сотрудничества необходимо за весьма короткий срок, ведь договоренности должны вступить в силу уже в начале следующего года, но перед этим они должны быть утверждены властями обеих сторон. Если договоренности достигнуты не будут, переход на новый этап отношений рискует стать "жестким".

Переговорщик ЕС по Brexit констатировал после последнего раунда переговоров о будущем партнерстве в июне, что значимого прогресса достигнуто не было.