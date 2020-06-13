ЛИМА, 13 июн /ПРАЙМ/. Торговые центры в Перу могут вновь открыться в начале июля, впервые с введения 16 марта чрезвычайного положения в сфере здравоохранения на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщил заместитель министра промышленности по вопросам промышленности и малых и средних предприятий страны Хосе Саларди.

"Давайте вспомним, что торговые центры предусмотрены на 3 этапе (плана по оживлению экономики – ред.), и это будет оцениваться на основе междисциплинарного подхода, и… можно было бы приступить (к открытию ТЦ – ред.) в начале июля", — заявил Саларди в эфире телеканала Canal N.

Кроме того, по его словам, возобновление работы будет происходить, если в помещениях будет находиться ограниченное количество людей. Об этом удалось договориться с представителями торгового сектора, которые обязались соблюдать медицинские протоколы, установленные министерством здравоохранения.

Ранее в апреле правительство объявило план по восстановлению экономики, состоящий из 4 ежемесячных этапов, соответствующих маю, июню, июлю и августу.

По последним данным, в стране зарегистрированы 214 788 случаев заражения коронавирусом нового типа, 6109 человек скончались.