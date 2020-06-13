МИНСК, 13 июн /ПРАЙМ/. Возбуждено уголовное дело против главы Могилевской областной дирекции Белгазпромбанка Сергея Кармызова, его обвиняют в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщил в субботу государственный телеканал "Беларусь 1".

В четверг в головном здании Белгазпромбанка, который на протяжении 20 лет возглавлял претендующий на пост президента страны на назначенных на 9 августа выборах Виктор Бабарико, прошел обыск, возбуждены уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Однако сам политик в этом деле "процессуального статуса не имеет". Бабарико заявил, что действия властей республики в отношении банка "носят заказной политический характер". Председатель Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель позже заявил, по "делу Белгазпромбанка" задержаны его топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя банка, а также руководители разного уровня и представители коммерческих структур, всего — 15 человек.

"Возбуждено уголовное дело против директора Могилевской областной дирекции банка Сергея Кармызова. Он обвиняется в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Речь идет о манипуляции с выдачей банковских кредитов – фактически, о продаже кредитов", — заявила диктор телеканала.

По ее словам, "потерпевшие оценивают причиненный ущерб в десятки тысяч долларов".

Ранее в штабе Бабарико РИА Новости сообщили о задержании члена инициативной группы политика — руководителя филиала Белгазпромбанка Кармызова.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост, пять человек заявили, что собрали необходимые для выдвижения 100 тысяч подписей избирателей. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.