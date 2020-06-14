НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июн /ПРАЙМ/. Миллионные потери и полная неуверенность в завтрашнем дне — так индийские бизнесмены описывают результат трех месяцев режима изоляции в стране, введенного в связи с пандемией коронавируса.

Режим изоляции был введен в Индии в конце марта, когда в стране было всего 500 заболевших новым коронавирусом. В тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса — там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, — он действует до 30 июня. В других же районах, несмотря на то, что в стране выявлено более 300 тысяч заразившихся, спустя три месяца власти разрешили открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.

Открытие торговых площадок в стране многие объясняют экономической ситуацией — по данным министерства статистики, в 2020 финансовом году рост ВВП Индии замедлился до 11-летнего минимума и составил 4,2% против 6,1% в 2019 финансовом году. Согласно прогнозам Всемирного банка, в 2021 финансовом году рост ВВП может составить 3,2%, что ниже предыдущих прогнозов банка, оценивающих рост ВВП Индии в 5,8%.

Сложившаяся ситуация сказывается и на среднем и малом бизнесе, который, несмотря на угрозы коронавируса, не может оставаться закрытым. Так, магазины открылись в Нью-Дели, несмотря на то, что индийская столица вот уже почти две недели занимает третье место среди регионов страны по числу заболевших коронавирусом — по последним данным, здесь вирус обнаружен у 38 тысяч человек.

"Режим изоляции подействовал очень сильно. У нас практически нет торговли сейчас, потому что люди боятся коронавируса. Они боятся идти в магазин, поэтому бизнес идет ко дну день ото дня. Мы очень сильно надеемся на разработку вакцины в ближайшее время. В день к нам приходят два-три человека. Наш магазин открыт уже десять дней, и посетителей было немного. К примеру, до режима изоляции наш магазин посещало от 40-50 человек в будний день до нескольких сотен в выходные. В месяц мы зарабатывали от 1 миллиона до 1,2 миллиона рупий (13-15 тысяч долларов), а за эти десять дней мы заработали только 30 тысяч", — рассказал РИА Новости Рахул, владелец небольшого магазина одежды на Коннот-Плейс.

Построенный как бизнес-центр Нью-Дели еще в 1933 году Коннот-Плейс — одно из самых популярных торговых мест индийской столицы. Тут расположены спортивные магазины, бутики с эксклюзивными платьями и костюмами и дорогие рестораны. Заполненный обычно толпами людей, сейчас он выглядит непривычно пусто: большая часть торговых точек закрыта, а редкие прохожие почти не заглядывают в отдельные освещенные магазины.

"Влияние режима изоляции было очень велико. Бизнес остановился, доходы упали. Наши магазины могут не выжить. Как вы видите, покупателей нет, магазины полностью пусты. Люди испуганы из-за коронавируса. С того момента как мы открылись нас посетило самое большее пять человек. До режима изоляции это были сотни людей. Мой бизнес за три месяца простоя потерял около 10 миллионов рупий (131 тысяча долларов). Если режим изоляции продолжится, мы потеряем нашу работу, все будет потеряно", — сказал владелец небольшого обувного магазина Биджан.

Частично проблему он видит в том, что многие выходят на улицы без масок.

"Вы видите, что мы работаем в масках, проверяем температуру у каждого. А люди ходят по улицам без масок", — сетует он.

Власти Дели еще в апреле запретили жителям столичного округа появляться на улицах без масок, и если раньше это решение строго исполнялось, в том числе благодаря беспрестанно дежурившей на улицах полиции, то с наступлением жары все больше и больше людей выходят на улицы без средств индивидуальной защиты.

"Они должны стать обязательными, правительство должно штрафовать за появление без масок, как это делается в других странах. Если это будет, тогда покупатели вернутся. Люди должны поддерживать социальную дистанцию, носить маски, и тогда все вернется", — уверен он.

Чуть лучше дела идут у магазинов, чьи владельцы успели построить несколько торговых точек. Так, менеджер магазина по продаже мужских костюмов и сорочек надеется на скорое снятие ограничений.

"Режим изоляции оказал довольно большое давление на бизнес, от 90% до 95% магазинов были вынуждены приостановить работу. Наш магазин открылся 4 июня и с того времени у нас было около 50 покупателей. На время режима изоляции магазин был закрыт, поэтому, конечно, у нас есть финансовые потери, но у нас довольно много магазинов в различных местах, которые привлекали посетителей. Самый худший сценарий будет, если жесткий режим изоляции будет введен вновь", — отметил он.

В расположенных за городом крупных торговых центрах похожая ситуация — обычно переполненные магазины теперь выглядят, как не сильно популярные музеи, — там тишина и редкие посетители. Здесь, так же как и в центре Нью-Дели, закрыта часть магазинов, а персонал, перед тем как пропустить машину на парковку и позволить войти внутрь торгового центра, проверит температуру и предложит обязательно воспользоваться обеззараживающим средством для рук.

Между тем надеяться на скорую отмену ограничений не приходится. Как заявил заместитель главного министра Дели Маниш Сисодиа, власти индийской столицы считают, что к концу июля в одном только Дели может быть около 500 тысяч заболевших.