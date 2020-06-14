МОСКВА, 14 июн /ПРАЙМ/. Федеральное агентство по туризму уточнило, что у людей, которые приехали на отдых вместе, при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Роспотребнадзор рекомендовал не заселять в один номер гостиницы людей, которые ранее не контактировали друг с другом, чтобы избежать рисков инфицирования при тесном контакте. Пункт рекомендаций звучит как "размещение гостей преимущественно одноместное, за исключением семейного".

В Ростуризме уточнили, что "у людей, которые приехали на отдых вместе при заселении, не будут спрашивать документы, подтверждающие брак".