Добавлены подробности

ПАРИЖ, 14 июн /ПРАЙМ/. Власти Франции направили около 500 миллиардов евро для поддержки экономики в период кризиса, связанного с эпидемией коронавируса, заявил президент страны Эммануэль Макрон в своем обращении к нации в воскресенье.

"С самого первого дня кризиса мы полностью мобилизованы, чего бы это ни стоило. Техническая безработица, займы предприятиям, поддержка предпринимателей и наиболее нуждающихся. Все было сделано для того, чтобы сохранить рабочие места и помочь каждому", — отметил французский лидер.

"Мы решили ввести массивный план для наиболее пострадавших отраслей — автомобилестроение, авиастроение, туризм, культура, ресторанный и отельный бизнес. И мы продолжим это делать. В общей сложности мы мобилизовали почти 500 миллиардов евро для поддержки нашей экономики, для работников, для предпринимателей, для самых нуждающихся", — подчеркнул Макрон.

Он отметил, что эти расходы оправданы в сложившихся условиях. "Но они добавятся к нашему существующему долгу. Мы не будем финансировать их, повышая налоги. Наша страна и так является страной с самой тяжелой налоговой системой, несмотря на то, что в последние три года мы начали снижать налоги. Единственный ответ — построить более сильную, устойчивую экономическую модель, работать и производить больше, чтобы не зависеть от других. И это мы должны сделать, даже несмотря на то, что наша страна столкнется с многочисленными банкротствами из-за остановки мировой экономики", — сказал президент Франции.

Макрон отметил, что в первую очередь необходимо избежать увольнений.

"Мы должны создавать новые рабочие места, инвестируя в нашу технологическую, цифровую, промышленную и сельскохозяйственную независимость", — добавил он.