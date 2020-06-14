Макрон: на поддержку экономики Франции направлено около 500 млрд евро на фоне COVID-19
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ПАРИЖ, 14 июн /ПРАЙМ/. Власти Франции направили около 500 миллиардов евро для поддержки экономики в период кризиса, связанного с эпидемией коронавируса, заявил президент страны Эммануэль Макрон в своем обращении к нации в воскресенье.
"С самого первого дня кризиса мы полностью мобилизованы, чего бы это ни стоило. Техническая безработица, займы предприятиям, поддержка предпринимателей и наиболее нуждающихся. Все было сделано для того, чтобы сохранить рабочие места и помочь каждому", — отметил французский лидер.
"Мы решили ввести массивный план для наиболее пострадавших отраслей — автомобилестроение, авиастроение, туризм, культура, ресторанный и отельный бизнес. И мы продолжим это делать. В общей сложности мы мобилизовали почти 500 миллиардов евро для поддержки нашей экономики, для работников, для предпринимателей, для самых нуждающихся", — подчеркнул Макрон.
Он отметил, что эти расходы оправданы в сложившихся условиях. "Но они добавятся к нашему существующему долгу. Мы не будем финансировать их, повышая налоги. Наша страна и так является страной с самой тяжелой налоговой системой, несмотря на то, что в последние три года мы начали снижать налоги. Единственный ответ — построить более сильную, устойчивую экономическую модель, работать и производить больше, чтобы не зависеть от других. И это мы должны сделать, даже несмотря на то, что наша страна столкнется с многочисленными банкротствами из-за остановки мировой экономики", — сказал президент Франции.
Макрон отметил, что в первую очередь необходимо избежать увольнений.
"Мы должны создавать новые рабочие места, инвестируя в нашу технологическую, цифровую, промышленную и сельскохозяйственную независимость", — добавил он.
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