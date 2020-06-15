ХАБАРОВСК, 15 июн /ПРАЙМ/. Компания "Ресурсы Малого Хингана", которая разрабатывает техногенное месторождение олова в Еврейской автономной области, планирует создать здесь большой оловянный кластер, сообщается на сайте правительства региона.

Отмечается, что "Ресурсы Малого Хингана" – одно из двух предприятий в России, добывающих олово, и единственное предприятие в мире, где реализовали опыт разработки техногенного месторождения. В 2019 году в поселке Хинганск открылась фабрика по выпуску оловянного концентрата из отходов хвостохранилища бывшего комбината "ХинганОлово". Современные технологии позволяют их перерабатывать. Сообщается, что на предприятии побывал врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Как сообщается на сайте, разработка хвостохранилища займет шесть лет. Затем компания планирует перейти на переработку руды близлежащих месторождений.

"У нас есть две лицензии на коренные месторождения – Центральное и Березовое. В случае успеха работы данной технологической цепи мы планируем развитие и создание большого оловянного кластера здесь, в Хинганске", – приводятся в сообщении слова генерального директора ООО "Ресурсы Малого Хингана" Максима Мещерякова.

Отмечается, что из-за режима ограничительных мероприятий производственная деятельность комбината была приостановлена. С соблюдением всех санитарно-эпидемических норм здесь работают над совершенствованием технологического процесса. Закуплено новое оборудование, производится его монтаж.