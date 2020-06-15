ПЕКИН, 15 июня /ПРАЙМ/. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в мае на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в стране упал на 2,8% сравнению маем 2019 года, составив 3,19 триллиона юаней (452,2 миллиарда долларов), говорится в распространенном в понедельник докладе государственного статистического бюро.

Показатель оказался хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали падение лишь 2%, при том что в апреле розничные продажи в годовом выражении сократились на 7,5%.

Объем розничных продаж за первые пять месяцев 2020 года упал в годовом выражении на 13,5%, составив 13,8 триллиона юаней (более 1,9 триллиона долларов).

В городах в мае розничные продажи упали на 2,8%, за первые пять месяцев 2020 года – на 13,5%. Продажи в сельской местности отдельно в прошлом месяце сократились на 3,2%, за период январь-апрель – на 13%.

Объем розничных онлайн-продаж за январь-май вырос на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, достигнув 4,01 триллиона юаней (568,2 миллиарда долларов).

По итогам 2019 года объем розничных продаж в Китае вырос на 8%, составив 41,2 триллиона юаней (около 5,98 триллиона долларов). Рост розничных онлайн-продаж за прошлый год составил 16,5%, достигнув 10,63 триллиона юаней (1,54 триллиона долларов).