ПЕКИН, 15 июн /ПРАЙМ/. Власти китайского города Ухань, экономика которого сильно пострадала от эпидемии COVID-19, предложили торговому представительству России открыть постоянно действующий павильон российских товаров и услуг, рассказал журналистам заместитель торгового представителя РФ в КНР Алексей Ефимов.

"В этой связи напомню, что недавно посол РФ в КНР Андрей Денисов подтвердил намерение России открыть генконсульство в Ухане. Некоторое время назад и мы получили приглашение от уханьских властей открыть в этом городе постоянно действующий российский павильон, шоурум российских товаров и услуг", — рассказал Ефимов.

Торгпред РФ в КНР Сергей Инюшин в свою очередь пояснил, что интерес со стороны Уханя продиктован желанием мегаполиса максимально быстро восстановить экономику и репутацию после вспышки коронавируса.

Ефимов отметил, что знания о России и российской продукции распределены по Китаю неравномерно, если северо-восток и север страны российскую продукцию знают, вокруг нее сложилась определенная локальная бизнес-система, то в центре и на юге страны российские товары не очень известны. В связи с этим торгпредство собирается расширить географию своей работы.

"Как известно, сейчас работает отделение в Шанхае. На повестке дня стоит открытие отделения в Гонконге; думаем также и об иных регионах", — добавил Ефимов.

Ранее посол РФ в КНР Андрей Денисов говорил, что Россия откроет генеральное консульство России в Ухане, как только на это будут средства. В сентябре 2015 года Россия и Китай в присутствии лидеров двух стран подписали межправсоглашение об учреждении генконсульства РФ в Ухане и КНР в Казани.