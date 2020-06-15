ПЕКИН, 15 июн /ПРАЙМ/. Торговое представительно России в Китае рассчитывает, что Восточный экономический форум во Владивостоке состоится, планирует принять в нем участие, заявил журналистам торговый представитель России в КНР Сергей Инюшин.

"Мы ждем ВЭФ-2020, планируем принять в нем участие, в случае если форум состоится. Торгпредство видит заметный интерес к этому формату у китайской стороны. Полагаю, что с осени восстановится привычная нам деловая активность и международное взаимодействие. Предполагаем, что и ВЭФ в этом году все-таки состоится и не будет отменен", — сказал Инюшин.

ВЭФ-2020 планируется на 2–5 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

В середине мая глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в интервью РИА Новости заявил, что говорить об отмене Восточного экономического форума из-за эпидемии коронавируса еще рано.