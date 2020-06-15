ПЕКИН, 15 июн /ПРАЙМ/. Россия не наблюдает каких-то проблем в торговле с Китаем, небольшое снижение товарооборота обусловлено объективными факторами, заявил журналистам торговый представитель России в КНР Сергей Инюшин.

"На днях опубликована статистика по первым пяти месяцам торговли между Россией и Китаем, согласно которой за этот период произошло снижение на 4,3%. Я хотел бы отметить, что по итогам первого квартала взаимная торговля показала рост, по итогам января-апреля также зафиксирован рост. И, наконец, по итогам пяти месяцев произошел спад в несколько процентов, после чего мы услышали негативные комментарии. Показатели объективны, и было бы странно, если бы мы не увидели просадки в двусторонней торговле", — сказал Инюшин.

По его словам, во-первых, снижение измеряется небольшими процентами, а во-вторых, в объеме двустороннего товарооборота большую долю занимает поставка углеводородной составляющей, а потому колебания цен на нефть в начале года, конечно, не могли не сказаться на стоимостных показателях двусторонней торговли.

"Если посмотреть на физические объемы, то можно заметить, что Китай не уменьшил объем закупок, в частности углеводородов. На текущий момент мы не наблюдаем каких-либо проблем в сфере торгового взаимодействия с Китаем", — пояснил Инюшин.

При этом он отметил, что иногда отдельные частные проблемы могут возникать, но в целом ничто не мешает движению товаров и денег между двумя странами.

По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем за первые пять месяцев 2020 года сократился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 40,89 миллиарда долларов. Китайский экспорт в Россию за январь-май упал на 7,3% в годовом соотношении и составил 16,94 миллиарда долларов, при этом поставки из России в КНР сократились на 2,1% — до 23,94 миллиарда долларов.

По итогам 2019 года, товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% и составил рекордные 110,75 миллиарда долларов.