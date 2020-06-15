ПЕКИН, 15 июн /ПРАЙМ/. Промышленное производство в Китае в мае на фоне улучшения эпидемиологической ситуации второй месяц подряд демонстрирует рост —на 4,4%, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро.

Несмотря на то, что показатель оказался несколько хуже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали рост на 5%, это выше показателя апреля, когда промышленное производство впервые с начала года показало рост на 3,9%.

При этом, учитывая резкое падение показателя в первом квартале в связи с эпидемией коронавируса, по итогам пяти месяцев 2020 года промпроизводство упало на 2,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Объем производства в добывающей промышленности в мае вырос на 1,1%, в обрабатывающей – на 5,2%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды — на 3,6%.

Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.