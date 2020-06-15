ПЕКИН, 15 июн — Dow Jones. Восстановление экономики Китая, лидером которого стало промпроизводство, в мае продолжилось, хотя Пекин и испытывал трудности с увеличением инвестиций и потребления на фоне эпидемии коронавируса.

Национальное бюро статистики страны в понедельник сообщило о том, что промышленное производство в мае выросло на 4,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 3,9% в апреле. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, ожидали, что рост составит 5,0%.

В то же время розничные продажи и инвестиции продолжили падение, хотя и более медленными темпами.

Розничные продажи в мае упали на 2,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после падения на 7,5% в апреле. Экономисты ожидали падения в мае на 2,0%.

Инвестиции в основной капитал вне сельского хозяйства за период январь-май сократились на 6,3% после падения на 10,3% за первые четыре месяца текущего года. Экономисты ожидали, что за первые пять месяцев падение составит 6%.

В мае безработица в городах составила 5,9% против 6,0% в апреле.

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