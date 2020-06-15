ПЕКИН, 15 июн — ПРАЙМ. В китайской столице высокий риск дальнейшего распространения коронавируса COVID-19. Как заявил глава пресс-службы правительства Пекина Сюй Хэцзянь, в мегаполисе из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города очень высок новой волны заболеваемости.

Напомним, что в субботу, 13 июня, рынок "Синьфади" временно закрыли из-за результатов эпидемиологического расследования: выявили коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

В районе Фэнтай (Пекин) ввели режим военного времени. В области уровень реагирования на ЧС общественного здравоохранения вновь повысили до II.

Как подчеркнул Сюй Хэцзянь, власти будут принимать самые решительные меры и проведут тщательное эпидемиологическое расследование на торговом рынке и в близлежащих районах. Будет выявлен источник инфекции и протестированы проживающие в очаге заражения и рядом с ним люди.

Помимо этого в понедельник, 15 июня, в городе Баодин с населением 11 миллионов человек также был введен режим военного положения.

Это город в соседней с Пекином провинции Хэбэй: между мегаполисами очень активное транспортное сообщение, это требует высокой степени бдительности.

Как заявили власти Пекина, в воскресенье, 14 июня, в столице протестировали на коронавирус 76 499 человек, анализы 59 оказались положительными.